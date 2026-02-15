「松屋・松のや」×「ちいかわ」コラボ企画の第2弾がスタート。原作に登場するカレーをイメージしたコラボメニューとおこさまメニューをご注文で、オリジナルグッズがもらえる。＞＞＞フィギュアやパズル、どんぶりをチェック！（写真4点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描く X（旧 Twitter）発の漫画作品。ちいかわたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々を描いた物語。大人から子どもまで幅広