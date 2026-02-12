「ウブロ（HUBLOT）」が、BTSのジョングク（Jung Kook）をグローバルアンバサダーに任命した。【画像をもっと見る】ジョングクは、1997年韓国・釜山生まれ。BTSの最年少メンバーとして2013年にデビューし、グループ活動と並行してソロ歌手としても活動している。就任に際してジョングクは、「2022年のFIFAワールドカップで『Dreamers』を披露した