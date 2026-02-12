BTS ジョングクがウブロのグローバルアンバサダーに就任

「ウブロ（HUBLOT）」が、BTSのジョングク（Jung Kook）をグローバルアンバサダーに任命した。

ジョングクは、1997年韓国・釜山生まれ。BTSの最年少メンバーとして2013年にデビューし、グループ活動と並行してソロ歌手としても活動している。

就任に際してジョングクは、「2022年のFIFAワールドカップで『Dreamers』を披露した瞬間、大会オフィシャルタイムキーパーであるウブロと共鳴して、時間と音楽が繋がっているように感じました。今回のウブロとのコラボレーションは、その瞬間が結実したような感覚です。私は常に、このブランドの自信、クラフツマンシップ、独自の道を切り開く姿勢に感銘を受けてきました。ウブロの“フュージョン（融合）”の考え方は、私が音楽を作る姿勢と重なります」とコメント。

ウブロのCEO ジュリアン・トルナーレ（Julien Tornare）は、「ジョングクは世代を代表する最も影響力のあるアーティストの一人です。彼の正確さ、情熱、そして限界に挑む姿勢は、まさにウブロの精神を体現しています。素材の融合から自社開発・製造ムーブメントの緻密な開発に至るまで、私たちが絶えず時計づくりのあらゆる工程を再考し、洗練を重ね、再創造しているように、ジョングクもまた進化の精神を携え、変化し、オリジナルであり続けています。彼をウブロファミリーに迎えられることを大変光栄に思います」と語った。

ジョングクは公開されたヴィジュアルで、昨年誕生20周年を迎えたアイコンウォッチ 「ビッグ・バン」の新作「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」キング ゴールド セラミック（510万4000円）とブラックマジック（293万7000円）を着用している。