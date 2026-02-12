MBS／TBS／CBC ”アニメイズム” 枠ほかにて参ノ章第2クールが放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊』シリーズ。参ノ章第2クール第拾七話のあらすじと先行場面カットが公開された。『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に ”悪魔” と呼ばれる少年・森羅 日下部は ”ヒーロー