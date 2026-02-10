2025年12月30日にお笑いコンビ「チーモンチョーチュウ」を解散し、現在はピン芸人として新たなフィールドへ挑戦し続けているきくちこうすけさん。きくちさんは2019年より、“手話×お笑い＝シュワライ！”をテーマに掲げる「よしもと手話ブ！」の一員として活動を開始。ろう者も聴者も同時に笑えるお笑いライブに出演しています。今回は、きくちさんの手話に対する思いを伺いました。◆娘の友人の父との出会いと「手話×お笑い