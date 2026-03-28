【LAKOLEのバンスクリップ】がさすが！！ 330円でまとめ髪が簡単に垢抜け♡

これからの時季は気温が上昇するにつれて、髪をまとめてスッキリ見せたいと思うことが増えそう。大人のまとめ髪には、おしゃれなバンスクリップを取り入れると即垢抜けを狙えます。そこで今回は、330円とプチプラのバンスクリップを【LAKOLE（ラコレ）】からピックアップしてご紹介。

シックに華やぐボリューム感

【LAKOLE】「オーガンジービジューバンスクリップ」\330（税込）

後ろ姿にインパクトを与える、約7.5 × 約16cm と大きめのバンスクリップ。透け感のあるオーガンジー素材なので、春にふさわしい軽やかな印象です。カラーはブラックとアイボリーの2色展開。凝ったアップヘアが難しい短めレングスでも、結び目に重ねるだけで、顔まわりを華やかに演出できそうです。

高級感のあるギャザーと光沢

【LAKOLE】「パール付きリボンバンスクリップ」\330（税込）

たっぷり寄せたギャザーによる立体感がインパクトのあるこちら。落ち着いた光沢と小粒のパール調パーツが付いたフォーマルな雰囲気で、高見えするのが魅力です。ローポニーやハーフアップなどのアレンジに添えてみて。

甘すぎないマットなリボン

【LAKOLE】「リボンくもりバンスクリップ」\330（税込）

甘くなりがちなリボンモチーフも、すりガラスを思わせるマットな質感ならこなれた雰囲気に。画像のグリーンのほか、ブラウン、ブルーと、日常使いしやすいニュアンスカラーが揃っています。ゆったりしたフォルムは、ラフなお団子やねじったアップヘアなど、リラクシーなアレンジとマッチしそう。

涼しげな天然石調マーブル

【LAKOLE】「くり抜きハートバンスクリップ」\330（税込）

ハートの中心からまとめた髪が覗き、抜け感を感じさせるバンスクリップ。天然石を思わせるようなマーブル模様が目を引きます。頭に沿うカーブとゆとりのある幅で、まとめた髪をホールドしやすそうです。

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writer：Nae.S