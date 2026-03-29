【あしたまで】無印良品、11日間の『無印良品週間』3・30が最終日に メンバーは10％オフで“お得”に買い物が楽しめる
無印良品の恒例キャンペーン『無印良品週間』が、30日（月）で最終日を迎える。無印良品メンバーは10％オフで買い物を楽しむことができる。
【画像】2025年春の売れ筋をチェック！『無印良品週間』人気商品ランキング ※2枚目以降
不定期で開催されるイベントで、今回は20日（金・祝）〜30日（月）までの11日間にわたって展開。期間中、店舗ではMUJI アプリの提示で10％オフ、ネットストアでの買い物も10％オフとなる。
無印良品の公式SNSでは、「MUJI アプリをお持ちではない方は、事前にインストールいただき、会員登録をしてお待ちください」「ネットストアは3月31日（火）午前10時まで」「無印良品メンバー（MUJI アプリでの会員登録済み・ログイン済み、MUJI Card会員、LINE会員証利用）限定です」「一部ご優待除外店舗、割引除外品があります」「3月16日（月)から4月8日（水）までの期間、一部商品を除き、ネットストアでの店舗受け取りサービスのご利用、および店舗でのお取り寄せを停止します」などと、注意事項を紹介している。
【画像】2025年春の売れ筋をチェック！『無印良品週間』人気商品ランキング ※2枚目以降
不定期で開催されるイベントで、今回は20日（金・祝）〜30日（月）までの11日間にわたって展開。期間中、店舗ではMUJI アプリの提示で10％オフ、ネットストアでの買い物も10％オフとなる。
無印良品の公式SNSでは、「MUJI アプリをお持ちではない方は、事前にインストールいただき、会員登録をしてお待ちください」「ネットストアは3月31日（火）午前10時まで」「無印良品メンバー（MUJI アプリでの会員登録済み・ログイン済み、MUJI Card会員、LINE会員証利用）限定です」「一部ご優待除外店舗、割引除外品があります」「3月16日（月)から4月8日（水）までの期間、一部商品を除き、ネットストアでの店舗受け取りサービスのご利用、および店舗でのお取り寄せを停止します」などと、注意事項を紹介している。