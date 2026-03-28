「NTTが間違ってるんだ！」と一点張り。都外にいるはずの夫が言い放った、あまりに苦しい言い訳…。俳優・梅沢富美男さんの妻、池田明子さん。夫みずから「80回はした」と公言する度重なる浮気に、世間は彼女が達観しているように思うかもしれません。しかし、彼女は静かにそれを否定します。「私は、決して寛容なわけではありません」。怒りや悲しみに飲み込まれず、あえて「離婚しない」という道を選んだ池田さん。その裏には、心理学に基づいた「お互いの自己重要感の預金」という、極めて冷静で知的な向き合い方がありました。

【写真】度重なる浮気も…苦しい時を支えてくれた梅沢富美男さんの家庭での意外な素顔（6枚目/全11枚）

ニュース番組が暴いた、沖縄での浮気

── 夫の梅沢富美男さんが浮気をして、池田さんに何度もバレたという話は有名です。浮気は80回にも及ぶとか…？

池田さん：本人が「80回ぐらいはした」と言っているんですよね（笑）。私が気づいてないものも他にいっぱいあると思いますよ。

── 過去、どのようにして発覚してきたのでしょうか？

池田さん：きっかけはその時々です。劇団の方からの噂話や、夫の雰囲気が何か変わるというか、私の勘のような感じが多かったと思います。沖縄で台風が発生して飛行機が遅延するという全国ニュースを見ていたら、カウンターで係員に詰め寄る夫の姿がチラッと映ったことも。

夫は飛行機が嫌いで、座席が変わっただけでも本当に恥ずかしいくらいパニックになってしまうんですよ。そのシーンが目立ち、ニュースに映ってしまいました。沖縄にいるとは聞いていなかったのに「これはおかしい…」と思いましたね。

── ほかにも、「あれ？」と思う出来事はありましたか？

池田さん：昔は携帯電話に「距離認識番号」というのがあって、発信地から離れた場所にいる場合、「先頭番号を変えて掛け直してください」というアナウンスが流れる時代があったんです。たとえば同じ都内にいれば「030」から始まる番号でつながるのに、離れた他県にいると冒頭の番号を「040」にしてかけ直す、という感じです。あるとき、梅沢の携帯電話にかけると、「『040』にしてかけ直してください」というアナウンスが流れて…。

── つまり梅沢さんが都内にいない、と。

池田さん：「今どこにいるの？」と聞くと、「都内にいる」って。「え、でも040だよ？」と言っても「そんな！自分は都内にいる！」「NTTが間違ってるんだよ！」って一点張り。「そんなわけないでしょ…」と思いつつ、「そうなの」と電話を切りました。

「怒りの隣に座る」心理学で見つけた心の平穏

── 浮気が疑われる場合、話し合いはされるのですか？

池田さん：梅沢はいっさい認めないので、基本的に話し合いはしません。ただ、あまりにもムッと来たときは「どういうつもりなの？」と聞いたことがあります。でもあちらは、「そんなことは絶対にない！」と断固否定するか、はぐらかす…という感じで。結局、最後には夫が自分で笑い話にしてしまうんです。

── そんな梅沢さんを「許せない」と思ったことは？

池田さん：「許せない」と心底思ったことはあまりないですね。私、変わっているかもしれません（笑）。でも、 寛容というわけではありません。怒りはもちろん、「自分を粗末にされた」という悲しみもあります。ただ、私のなかで「離婚する」という選択肢がなかったので、それなら「なるべくムカつかずに生きていきたい」と思って心理学を学び始めました。

── 自分の感情をコントロールしようと。

池田さん：はい。そこで「怒り」という感情の扱い方について学びました。腹が立ったときは、「怒り」の感情を増幅させないように「怒りの椅子」というのをイメージして、その隣に座るようにして自分の感情を眺めてみると、見える景色が変わる感覚がありました。また、パートナーシップで何か問題があったときに、「切り崩す」ことで関係を保ち続けられる「自己重要感の預金」も意識するようになりました。

── 自己重要感の預金？

池田さん：相手からの思いやりや小さな優しさが、少しずつ預金のように積み上がっていくという考え方です。お互いの預金が十分に積み上がっていれば、何か問題が起きたときにも切り崩すことができますが、積み立てがない関係だと、一気に崩れてしまいます。まず自分から相手を大切にすることを意識しました。朝の「いってらっしゃい」というひと言でもいい。そうやって態度や言葉がけを積み重ねていくと、不思議と相手も応えてこちらを大切にしてくれるようになる。それが少しずつ関係の「預金」になっていくという感覚です。日常のひと言や態度からお互いを大切にすることが大事なんだと思います。パートナーとの関係を長く続けるのは簡単じゃないですからね。

「自由をくれる夫」を、どう切り取るか

「動けるうちに」と、国内外を積極的に旅しているそう

── 反対に、梅沢さんから与えられていると感じることはありますか？

池田さん：困った面も多いですが、私にとっては大きな理解者でもあります。人間って「どこを切り取るか」だと思うんです。私が浮気されることよりも嫌なのは、自由を束縛されること。夫の世代だと「女性には家庭に入ってほしい」とおっしゃる方は多いと思うのですが、夫は仕事が遅くなる日も文句を言わず「行っておいで」と送り出してくれます。私が50代での大学院進学を迷ったときも、「行ったほうがいいんじゃない？」って、迷いなく背中を押してくれました。

── 梅沢さんから「支えられている」と感じることが多かったんですね。

池田さん：実父が脳溢血で倒れたときのことです。上の子がちょうど1歳になったころで、家庭と介護、仕事をこなすのはあまりに大変だったのですが、夫が「家のことはやるから、パパ（池田さんの父）のほうを見てあげなさい」と言ってくれて。あの言葉は本当にありがたかったですね。

夫はもともと料理が好きでしたが、その頃から子どもたちにご飯を作るようになりました。後にテレビ番組『愛のエプロン』でチャンピオンになるほど腕を上げたんですが、きっかけはあの時期だったと思います。

後々、夫が私の母とこう会話しているのを聞きました。「面白いもんですよね。明子がパパの仕事をやることになったから、俺が料理をするようになって、それが番組で役立つにんだから。世の中わからないね」って。

──「結婚してよかった、ありがとう」と言われたこともあったそうですね。

池田さん：夫の身内の会社で経理上のトラブルがあり、もともと夫の仕事の経理や財務を見ていた私が、頼まれて整理し直したことがあったんです。そのときに夫が、「明子と結婚してよかったよ。ありがとう」と。嬉しかったですね。

夫は経営や財務のことが本当に苦手で、「経営のことは何もわからない」とよく言っています。でも人には得手不得手がありますからね。私はそういう部分を担っている。だから最近では「お願いだから、自分より1日でも長く生きてくれよ」と言われています（笑）。

…

「浮気されることよりも、自由を束縛されることの方が嫌」。 池田さんは、相手の欠点だけを見て裁くのではなく、自分にとって何が大切なのか、その「境界線」を静かに見極めてきました。

パートナーシップは、白黒はっきりつけることだけが正解ではありません。相手の嫌な面をすべて許すのではなく、自分の心が波立たない場所をどこに作るか。その選択の積み重ねが、自分自身の平穏を守る鍵となります。

あなたは今、相手の「どこを切り取って」向き合っていますか？ そして、あなた自身の平穏を保つために、「境界線」を大切にしていますか？

取材・文：石野志帆 写真：池田明子