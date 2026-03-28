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プロのスタイリストが断言！オシャレな人がやらない「合っていないものを着ていること自体が苦痛」になるNG3選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「オシャレな人がやらないこと3選[スタイリストが知っている]」と題した動画を公開しました。動画では、ファッション業界歴25年以上の黒田茜さんが、オシャレな人が共通して避けている3つの行動について解説しています。



1つ目のポイントは「買った服をそのまま着るをしない」こと。購入したばかりの綿や麻のシャツについているたたみジワは、アイロンでも消えにくいため、一度水通しをしてシワを完全に消してから着るのが鉄則だといいます。シワが残っていると「立体で浮いてしまって体に馴染まない」と、ひと手間かける理由を語りました。



2つ目は「サイズが合っていないものを妥協して着るをしない」ことです。オシャレな人はサイズ感にこだわりがあり、少しでも丈が長いと感じたら必ずお直しに出すとのこと。「合っていないものを着ていること自体が苦痛になる」と、サイズ選びに妥協を許さない姿勢を紹介しています。



3つ目は「全身新品コーデはしない」こと。トレンドの新しい服を取り入れる際も、全身を新品で固めることはせず、長年愛用しているアクセサリーやバッグ、靴などを必ず組み合わせるといいます。そうすることで「自分らしいコーディネートを出している」と、独自の視点を明かしました。



動画の最後には、トレンドに左右されないコーディネート術を紹介する自身の著書『服はいっぱいあるのにあか抜けきれないと思ったら』にも触れています。日々のスタイリングをワンランクアップさせる上で、プロが教えるオシャレな人の習慣は大きな参考になりそうです。