このおしゃれさで550円だって！【3COINS】カラビナ付きで便利♡「メガネケース」

UVカットや花粉対策等、さまざまなシーンでも活躍するメガネやサングラス。そんなメガネの収納に困った時は、【3COINS（スリーコインズ）】の「メガネケース」を使ってみませんか？ カラビナ付きの使い勝手が良さそうなメガネケースは、一度使ったら手放せなくなるかも。今回はおしゃれながら\550（税込）と手ごろにゲットできる、3COINSのイチ押しメガネケースをご紹介します。

ナチュラル感が映えるデザイン！

編み込みのナチュラルな質感が映えておしゃれな、「ラフィア風メガネケース」。マチが約4cmあるので、メガネやサングラスと一緒にクロスも入れておけそうです。公式サイトによれば、「カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運び可能」とのことで、バッグの中身がメガネケースで嵩張るのを防げます。もちろん、必要な時にサッとメガネやサングラスを取り出せるのも嬉しいポイント。

職場用にも使いやすそうなシックなデザイン

シックで大人な雰囲気のある「カラビナ付メガネケース」。ブラック × シルバーカラーのクールな配色が映えたデザインです。こちらのケースもマチが約4cmあり、ボリューム感のあるサングラスにも使いやすそう。シックなデザインなので、仕事用のバッグに付けても馴染むはず。高見えするレザー調の素材も相まって、スマートな印象で持ち運べそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino