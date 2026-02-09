HappyLifeCreators³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖGREEN FUNDING¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦ºÇ¾®¡¦ºÇ·ÚÎÌµé¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖGUIDE01¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤Î5,504¡ó¡ÊÁí³Û16,512,200±ß¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢533Ì¾¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´°Áö¤·¤¿¡£¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü·ë²ÌÌÜÉ¸Ã£À®Î¨¡§5,504%¡Ê¢¨¡ËÁí»Ù±ç³Û¡§16,512,200±ß»Ù±ç¼Ô