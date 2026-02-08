粘膜のようなツヤと血色感で支持を集める「リップガーディアン」シリーズから、待望の新色が登場します。新たに加わるのは、さりげなく唇を彩る粘膜ベージュピンクの「06ミューズムーン」。大人の上質感を引き立てながら、つけたての美しさをしっかりキープ。毎日のメイクに自然に寄り添う一本として、注目を集めそうです。 粘膜のようなツヤをまとう新色 新色「06ミューズムӦ