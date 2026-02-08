リップガーディアン新色登場♡粘膜ツヤ唇叶うミューズムーン

粘膜のようなツヤと血色感で支持を集める「リップガーディアン」シリーズから、待望の新色が登場します。新たに加わるのは、さりげなく唇を彩る粘膜ベージュピンクの「06ミューズムーン」。大人の上質感を引き立てながら、つけたての美しさをしっかりキープ。毎日のメイクに自然に寄り添う一本として、注目を集めそうです。

粘膜のようなツヤをまとう新色



新色「06ミューズムーン」は、リアルな血色感を演出する粘膜ベージュピンク。主張しすぎないのに、唇そのものがきれいになったような仕上がりが魅力です。

新1色が加わり、「リップガーディアンメロウラッピングルージュ」は全5色展開に。大人の上質キレイを叶えるカラーラインナップがさらに充実しました。

LANEIGEの新作リップティントが登場♡音楽発想のジューシー発色

ジェルコート膜で色ツヤ続く



メロウラッピングルージュは、塗ってしばらくすると唇や息の水分と反応し、色素を取り込んだジェルコート膜を形成。色・ツヤ・うるおいを包み込み、つけたての仕上がりを守ります。

粘膜※2のようなしっとり感と、むっちりとしたツヤが長時間続くのも嬉しいポイントです。

うるおい美容成分で唇ケア



唇の荒れや乾燥を防ぐため、5つの美容液成分を配合。

ヒト型セラミド※3やラ・フローラEC－12®※4、ヒアルロン酸がうるおいを与え、ローズヒップオイル※5とメドウフォームオイルがなめらかさをプラスします。使うたび、唇が整う心地よさを実感できます。

MADEINJAPANなのも安心感のあるポイントです。

リップガーディアンメロウラッピングルージュ



価格：1,400円（税込1,540円）

新色：06ミューズムーン

カラー展開：全5色

先行発売：2026年2月26日（木）ロフト（一部店舗を除く）

全国発売：2026年3月19日（木）

【既存色】



価格：各1,400円（税込1,540円）

01ラテムーン、03ブラッディムーン、04カシスムーン、05ピオニームーン

【LIPGUARDIANシリーズ新作】リップガーディアンNシロップラップティント



価格：各1,500円（税込1,650円）

カラー展開：全4色

01キャンディシロップ、02ローズミスト、03チャイティー、04ポメロフィグ

先行発売：2026年2月26日（木）

全国発売：2026年3月19日（木）

販売店：ロフト、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHANonlinestore

＊一部お取り扱いのない店舗もございます。

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

※1メイクを一新すること

※2粘膜のような質感や色のこと

※3セラミドNP

※4エンテロコッカスフェカリス

※5カニナバラ果実油

※7粘膜のような質感や色のこと

唇から印象を更新する一本



粘膜のような質感と自然な血色感で、大人の唇を美しく彩るリップガーディアンメロウラッピングルージュ。

新色ミューズムーンは、毎日のメイクに取り入れやすく、さりげない変化を楽しめるカラーです。

「唇から、転生※1」という言葉通り、新しい自分に出会える一本をぜひ体感してみてください♡