リップガーディアン新色登場♡粘膜ツヤ唇叶うミューズムーン
粘膜のようなツヤと血色感で支持を集める「リップガーディアン」シリーズから、待望の新色が登場します。新たに加わるのは、さりげなく唇を彩る粘膜ベージュピンクの「06ミューズムーン」。大人の上質感を引き立てながら、つけたての美しさをしっかりキープ。毎日のメイクに自然に寄り添う一本として、注目を集めそうです。
粘膜のようなツヤをまとう新色
新色「06ミューズムーン」は、リアルな血色感を演出する粘膜ベージュピンク。主張しすぎないのに、唇そのものがきれいになったような仕上がりが魅力です。
新1色が加わり、「リップガーディアンメロウラッピングルージュ」は全5色展開に。大人の上質キレイを叶えるカラーラインナップがさらに充実しました。
ジェルコート膜で色ツヤ続く
メロウラッピングルージュは、塗ってしばらくすると唇や息の水分と反応し、色素を取り込んだジェルコート膜を形成。色・ツヤ・うるおいを包み込み、つけたての仕上がりを守ります。
粘膜※2のようなしっとり感と、むっちりとしたツヤが長時間続くのも嬉しいポイントです。
うるおい美容成分で唇ケア
唇の荒れや乾燥を防ぐため、5つの美容液成分を配合。
ヒト型セラミド※3やラ・フローラEC－12®※4、ヒアルロン酸がうるおいを与え、ローズヒップオイル※5とメドウフォームオイルがなめらかさをプラスします。使うたび、唇が整う心地よさを実感できます。
MADEINJAPANなのも安心感のあるポイントです。
リップガーディアンメロウラッピングルージュ
価格：1,400円（税込1,540円）
新色：06ミューズムーン
カラー展開：全5色
先行発売：2026年2月26日（木）ロフト（一部店舗を除く）
全国発売：2026年3月19日（木）
【既存色】
価格：各1,400円（税込1,540円）
01ラテムーン、03ブラッディムーン、04カシスムーン、05ピオニームーン
【LIPGUARDIANシリーズ新作】リップガーディアンNシロップラップティント
価格：各1,500円（税込1,650円）
カラー展開：全4色
01キャンディシロップ、02ローズミスト、03チャイティー、04ポメロフィグ
先行発売：2026年2月26日（木）
全国発売：2026年3月19日（木）
販売店：ロフト、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHANonlinestore
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
※1メイクを一新すること
※2粘膜のような質感や色のこと
※3セラミドNP
※4エンテロコッカスフェカリス
※5カニナバラ果実油
※7粘膜のような質感や色のこと
唇から印象を更新する一本
粘膜のような質感と自然な血色感で、大人の唇を美しく彩るリップガーディアンメロウラッピングルージュ。
新色ミューズムーンは、毎日のメイクに取り入れやすく、さりげない変化を楽しめるカラーです。
「唇から、転生※1」という言葉通り、新しい自分に出会える一本をぜひ体感してみてください♡