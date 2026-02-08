◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日プレダッツォ・ジャンプ競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が7日（日本時間8日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われた。高梨沙羅（29＝クラレ）は2018年平昌五輪以来のメダル獲得を目指したが13位に終わった。42番スタートの1回目は飛距離を伸ばせず92メ