現在２００３−０４年シーズンの無敗優勝以来のプレミアリーグ制覇に向かってひた走るアーセナルが、今シーズン終了後にＡマドリード所属のアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレス（２６）獲得を目指すことが明らかになった。英サッカーサイト『ジャスト・アーセナル』が掲載した記事によると、昨夏に６０００万ポンド（約１２９億６０００万円）の移籍金でスウェーデン代表ＦＷギョケレスを獲得したが、今シーズンのこれま