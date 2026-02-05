寒さからおうち時間が増える冬こそ、美容に力を入れる絶好のチャンス。とはいえ「美容家電」と聞くと特別感があり高価なイメージを抱く人も。そんな人に注目してほしいのが【3COINS（スリーコインズ）】から登場しているアイテムです。今回ご紹介するのは、毎日使えるものから旅先にも持ち運びたいものまでいろいろ。くすみカラーのシンプルなデザインに、便利な機能が詰まっています。スリコならではの手に取り