岡田結実（２５）が４日夜にインスタグラムで、第１子出産を報告した。昨年４月に結婚を公表していた。その後もテレビ番組に出演しており、この日も昼に「ヒルナンデス！」に生出演していた。ネットでは「は？岡田結実ちゃんいつ妊婦でいつ産んだの？」「いつ産んでたんだ……！？」「ヒルナンデス出てたよね」「びっくり」「出産いつの話？復帰早すぎない？」と驚きの声があがっている。報告では「このご報告が、赤ちゃ