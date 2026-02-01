【ビリンゲン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは３１日、ドイツのビリンゲンで女子個人第２３戦（ＨＳ１４７メートル、Ｋ点１３０メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（北野建設）が１３７メートル、１３１メートル５０を飛び、合計２１７・８点で３位に入った。同代表の高梨沙羅（クラレ）は１２位。アイリンマリア・クバンダル（ノルウェー）が２３５・７点で今季初