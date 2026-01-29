新しい季節の始まりに、足元から気分をアップデートしたい人へ。ABCマートでは、国内外で注目を集めるアイドルデュオROIROMを起用した、FILA「Distracer」キャンペーン第一弾がスタートします。洗練されたビジュアルと軽やかな世界観で、新生活や春のおでかけに寄り添う一足を提案。トレンド感と履き心地を兼ね備えたスニーカーで、毎日のスタイルにさりげない自信をプラスしてくれます♡