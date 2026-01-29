FILA×ROIROMが彩る春♡ABCマート限定Distracerキャンペーン

新しい季節の始まりに、足元から気分をアップデートしたい人へ。ABCマートでは、国内外で注目を集めるアイドルデュオROIROMを起用した、FILA「Distracer」キャンペーン第一弾がスタートします。洗練されたビジュアルと軽やかな世界観で、新生活や春のおでかけに寄り添う一足を提案。トレンド感と履き心地を兼ね備えたスニーカーで、毎日のスタイルにさりげない自信をプラスしてくれます♡

ROIROMが魅せる春のDistracer

今回のキャンペーンでは、ROIROMがFILA「Distracer」のイメージキャラクターに就任。丸みのある存在感と軽量設計が魅力のDistracerシリーズを、春らしいスタイリングで披露しています。

厚底設計によるスタイルアップ効果もあり、カジュアルからフェミニンまで幅広いコーデにマッチ。新ビジュアルやムービーから伝わる、軽やかで前向きなムードにも注目です。

グンゼの補整インナー♡日常ケアで“締め付けない”スタイル維持術

ABCマート限定の特別企画

キャンペーン期間中は、ABCマート店内でROIROMによる店内放送を実施※一部店舗を除く。

さらに、対象商品を1点以上購入すると、先着でROIROMオリジナルフォトカードがもらえるノベルティ企画も展開されます。

「ROIROM」オリジナルフォトカード

「ROIROM」等身大パネル

全国50店舗では等身大パネルの展示も行われ、ファンにはたまらない体験型キャンペーンとなっています。

気分で選べる豊富なラインアップ

Distracerシリーズは、ハートロゴが可愛いDISTRACER HEARTや、スクリプトロゴが映えるDISTRACER SCRIPTなど、多彩なデザインを展開。

シーンや気分に合わせて選べるカラーとサイズが揃い、デイリーにもアクティブにも活躍します。履きやすさとデザイン性を両立した一足は、春のワードローブに欠かせない存在です。

DISTRACER HEART



価格：8,690円（税込）

カラー：WHITE

サイズ：22.5cm~26.5cm（0.5cm刻み）

DISTRACER



価格：8,690円（税込）

カラー：BLACK、WHITE

サイズ：22.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

DISTRACER SCRIPT



価格：8,690円（税込）

カラー：WHT/NVY/RED、BEIGE

サイズ：22.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

足元から始める、新しい私

FILA「Distracer」とROIROMが届ける今回のキャンペーンは、新生活の一歩を軽やかに後押ししてくれる存在。お気に入りの一足を選ぶことで、毎日のコーデやおでかけがもっと楽しくなります。

ABCマート限定の特別な世界観とともに、この春は足元から新しい自分に出会ってみてはいかがでしょうか♪