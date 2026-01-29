記者会見する韓国の保守系最大野党「国民の力」の韓東勲前代表＝29日、ソウル（共同）【ソウル共同】韓国の保守系最大野党「国民の力」は29日、執行部の会議で韓東勲前代表の除名を決定した。韓氏の家族が2024年11月に尹錫悦前大統領夫妻を批判する文章を党員掲示板に多数書き込んだとされることが理由。6月の統一地方選を前に、党の内紛が激化している。韓氏は24年12月に尹氏が「非常戒厳」を宣言した際、当時の野党と共に尹