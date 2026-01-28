ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。売り出し期間は、2026年1月28日から2月1日までです。今週はキャラクターグッズが豊富ですよ。人気のギャルシリーズのキティが大量！子どもから大人まで、幅広い世代に人気のキャラクターのグッズを取りそろえています。中でも、ちいかわとハローキティのグッズが充実しています。＜主なキャラクターアイテム＞・ちいかわ・ハローキティ・ドラ