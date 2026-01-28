自民党の比例名簿が発表され、村上誠一郎前総務相（73）が四国ブロック10位となったことに驚きが広がっている。村上氏といえば、かつて安倍晋三元首相を「国賊」と発言し、安倍氏や安倍政権の流れを継承する高市早苗首相とは距離が遠いと言われている。 【画像】こちらはまさかの比例20位に…麻生派から抜けた閣僚経験者 いっぽう石破茂前首相のもとでは重要閣僚である総務相を務めるなど、石破氏とは親しかったことで知