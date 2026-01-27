米国・ＷＷＥの女子タッグ王者でイヨ・スカイとリア・リプリーのコンビ「リヨ」が、圧巻の強さを見せつけた。ライバルだった２人が手を組み、５日のロウでカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）から同王座を奪取。２４日の「サタデーナイツ・メインイベント」では、挑戦者決定戦を勝ち上がってきた「ザ・ジャッジメント・デイ」のリブ・モーガン＆ロクサーヌ・ペレスに競り勝ち、ベルトを死守した。２６日（日本時