北朝鮮が2発の弾道ミサイル発射被害確認なし防衛省は、北朝鮮が2発の弾道ミサイルを発射したと発表しました。日本のEEZ=排他的経済水域の外に落下したと推定され、被害は確認されていないということです。【写真を見る】【速報】北朝鮮が弾道ミサイルの可能性あるもの複数発射か少なくとも2発 すでにEEZ外に落下した模様防衛省防衛省によりますと、北朝鮮はきょう（27日）の午後3時54分ごろと午後4時2分ごろに弾道ミサ