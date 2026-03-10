高市政権という強力な後ろ盾を得て、日本株の投資環境はかつてないほど恵まれている。これから投資して間に合うのか、不安な人も多いだろうが、心配無用。「高市トレード」は、これからが本番だ。昨年11月、政府が重点投資を行う17の戦略分野を選定したが、今回、本誌はこれに沿った銘柄選択を識者に依頼した。その結果、今回取材した9名の識者のうち、実に8名が今後のさらなる株高を予想したのである。【前編記事】『「黙って名村