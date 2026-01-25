阪神は２４日、京セラドームでのホーム開幕３連戦（３月３１日〜４月２日）と甲子園開幕３連戦（４月７〜９日）で着用する、チャンピオンユニホームを発表した。「伝統×王者（強さ）」をコンセプトにデザインされ、虎の意匠や刺しゅうなどがゴールド基調で統一されている。大山悠輔内野手（３１）が意気込みを示すなど、昨季王者のプライドを胸に開幕からスタートダッシュを切る。金色の戦闘服に身を包むと、自然と表情は引き