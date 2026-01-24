ペット用品における致命的な表示ミスがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】この表示ミスは致命的かも「今までkill fishだったの草 やさしくない」と一枚の張り紙を紹介したのはシャケ科魚人雨鱒さん（@rainy_trout88sp）。100円ショップのダイソーで「メダカにやさしい天然土」の棚に張り出された◇◇お詫びとお知らせ以下の商品について、表示に誤りがあることが判明いたしました。ここにお知らせいたしますとともに深くお