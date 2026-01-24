24日(土)も強い冬型の気圧配置が続き、東北から山陰にかけての日本海側を中心に、大雪となる所があるでしょう。山沿いだけでなく平野部でも、大雪に警戒してください。特に、東北や北陸、東海では、発達した雪雲が流れ込み、短い時間で雪が強まるおそれがあります。路面の凍結による交通への影響などに警戒してください。24日北陸〜東北は警報級の大雪か関東は空気の乾燥に注意沖縄は、おおむね晴れるでしょう。九州は北部ほど