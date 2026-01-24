「2014年1月29日15時15分頃です。今から12年ほど前の出来事で、必死に生きようとした実久（みく）の姿や悲しみを、今でも思い出します」 【画像を見る】笑顔の実久さん両親が撮りためてきた写真／当時の事故現場 1月9日、香川県警が県立多度津高校で開いた「命の大切さを学ぶ教室」です。1月29日に事故から12年目を迎えるにあたり、前に、最愛の娘・実久さん（11）を失った秋山隆志さんが、生徒たちに苦しい体験を語りました。