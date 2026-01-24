日中関係が冷え込む中、日本では「中国人観光客が姿を消した」と連日報道されているが、逆に中国はどうなっているのだろうか？年末年始、中国で約1カ月過ごした筆者が目にしたのは、華やかな街の賑わいと、意外にも多くの日本人観光客の姿だった。SNSでは「反日」を叫ぶ声が目立つ一方で、中立、あるいは親日な中国人は、今の状況をどう考えているのだろうか。（日中福祉プランニング代表王 青）昨年末から続く、台湾有事発言の