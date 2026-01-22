外国人労働者をめぐる議論が活発化している。労働政策研究・研修機構労働政策研究所長の濱口桂一郎さんは「日本の外国人労働政策の大きな特徴は、労使間の利害関係の中で政策を検討し、形成、実施していくというプロセスが事実上欠如してきたことにある」という――。※本稿は、濱口桂一郎『外国人労働政策霞が関の権限争いと日本型雇用慣行が招いた混迷の30年史』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社