モーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華が19日に自身のアメブロを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、今年の抱負を明かした。【映像】辻希美、無防備な育児の様子を公開「寝不足MAXです」この日、石川は「本日41歳になりました！」と報告し「今年もバースデーイベントできました 会いにきてくれた皆さんありがとうございました」とファンへ感謝を述べた。イベントについては「今回は大人＆セクシーをイメージ