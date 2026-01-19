ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年1月19日（月）〜1月25日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■乙女座（おとめ座）カード：ワンドの10（逆位置）重苦しい状況から解放される兆し。1人で抱えていた責