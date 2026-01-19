JR西日本によりますと、19日午前8時ごろ、山陽新幹線の厚狭駅で人身事故がありました。この影響で、博多と広島の間で運転を見合わせています。再開見込みは午前11時ごろとしています。新大阪発・鹿児島中央行きの「みずほ」が厚狭駅を通過中に、人と接触したということです。