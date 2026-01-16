「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/JAL（NEC）2位FMV Lite 3515/J3FMV3515J3W（富士通）3位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）4位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/HAL（NEC）5位MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイトMW123J/A（アップル）6位Steam Deck OLED 512GBSteam Deck OLED 512GB（