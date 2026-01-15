2026Ç¯1·î11Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Îã¸±¡Ä¾ºÈ¡Ê¤¼¤ó¤¤¤ó¤Ê¤ª¤ä¡Ë¤¬ÀïÆ®Ãæ¤ËÈ±¤ò¤«¤­¾å¤²¤ë»ÅÁð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿µ­»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢¡ÖÌ¡²è¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î´°·ë¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï¸½ºß¤âÀ©ºî¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3´ü¡Ø»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤¬ÀèÆü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡¦MAPPA¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì