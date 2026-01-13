ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 久米宏さんが81歳で死去 「ニュースステーション」で報道番組に革命 久米宏 訃報・おくやみ エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 久米宏さんが81歳で死去 「ニュースステーション」で報道番組に革命 2026年1月13日 12時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 元TBSアナウンサーの久米宏さんが、81歳で死去したことが分かった 「ニュースステーション」ではキャスターを務め、舌鋒鋭く持論を展開 所属事務所は「最後まで“らしさ”を通したと思います」とコメント発表した 記事を読む おすすめ記事 久米宏さん、肺がんのため死去 81歳 妻の麗子さん思い出＆感謝つづる「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」 2026年1月13日 12時12分 久米宏さんが死去 ８１歳 肺がんで元日に息を引き取る「ザ・ベストテン」「ニュースステーション」で活躍 2026年1月13日 12時15分 久米宏さん死去、著名人から惜しむ声続々 黒柳徹子「友達でいてくれてありがとう」デーブ・スペクター「天国で大好きだったテレビを見守ってください」 2026年1月13日 12時44分 久米宏さん死去「ニュースステーションの最終駅に」ＳＮＳに追悼の声集まる「抜群の反射神経の方」 2026年1月13日 12時35分 久米宏さん死去 81歳 『ザ・ベストテン』など軽妙なトークで活躍 経歴を振り返る 2026年1月13日 12時49分