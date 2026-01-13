インタビューで笑顔を見せる久米宏さん（2005年1月撮影）日刊スポーツ

久米宏さんが81歳で死去 「ニュースステーション」で報道番組に革命

by ライブドアニュース編集部

  • 元TBSアナウンサーの久米宏さんが、81歳で死去したことが分かった
  • 「ニュースステーション」ではキャスターを務め、舌鋒鋭く持論を展開
  • 所属事務所は「最後まで“らしさ”を通したと思います」とコメント発表した
