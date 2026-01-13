ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 西東京市の母子4人死亡事件に新証言 事件直前に向かった「場所」 ゴシップ 死亡事故 時事ニュース 東京都 デイリー新潮 西東京市の母子4人死亡事件に新証言 事件直前に向かった「場所」 2026年1月13日 11時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 昨年12月に東京・西東京市で起きた母子4人死亡事件をデイリー新潮が伝えた 事件発覚後、母親と交際関係にあったとされる男性の遺体も見つかったそう また、母親の遺体が見つかる16日前、母親と男性は空港に向かったと証言も 記事を読む おすすめ記事 客が感じた違和感「臭くない？と聞かれ空気清浄機をガンガン…」店の壁に女性遺体を遺棄 北海道日高町 2026年1月12日 20時51分 中国の安価な太陽光発電はいかにしてアフリカを変えたのか―香港メディア 2026年1月12日 9時30分 木村拓哉 能登行きの飛行機で高市首相と同便に 掛けられた言葉に「マジか!?」と驚く 2026年1月11日 19時40分 「こういう事されると今後サインを書くことができなくなる」箱根駅伝青学新“山の神”が怒りの訴えにネット反応「どんな神経してるの？」「転売したサインもらって嬉しい？」 2026年1月12日 16時23分 『さんま御殿』ゲストからサプライズ結婚報告【出演者一覧】 2026年1月13日 6時0分