母子4人が無理心中した家（西東京市）デイリー新潮

西東京市の母子4人死亡事件に新証言 事件直前に向かった「場所」

ざっくり言うと

  • 昨年12月に東京・西東京市で起きた母子4人死亡事件をデイリー新潮が伝えた
  • 事件発覚後、母親と交際関係にあったとされる男性の遺体も見つかったそう
  • また、母親の遺体が見つかる16日前、母親と男性は空港に向かったと証言も
