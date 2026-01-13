若手社員の定着を狙った極端な優遇制度は、現場を崩壊させてしまうことがある。東北地方の40代男性は、前職で導入された驚きの昇進システムについて投稿を寄せた。「突然、新卒入社組を無条件で3年目→主任、5年目→係長に昇進させるシステムを導入」実務経験や能力を問わず、入社年数だけでポストが約束されるという極端な若手優遇策。まさに“新卒至上主義”とも言えよう。（文：天音琴葉）一方で「上層部に嫌われてる者はいつま