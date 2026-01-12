がんは“突然襲ってくる病”ではありません。その体質は、日々の「選択」と「心の状態」からつくられるといわれています。今回は笹塚田中クリニック（東京都渋谷区）院長で内科医の田中良基さんの著作「がんにならない生き方 小さな習慣が人生に奇跡を起こす」（きずな出版）を紹介します。30年以上にわたって延べ3万人以上の内視鏡検査を行ってきた現役医師がたどり着いた答えとは。【要注意】あなたは大丈夫？これが「がん」