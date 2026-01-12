第1回【キャラソングに“英語の歌詞”、「JAL」とのコラボ企画も…人気アニメが牽引する「聖地巡礼ビジネス」の最前線に迫る】からの続き──。2025年、日本のオーバーツーリズム（観光公害）問題は新たな段階を迎えている。訪日外国人旅行者数が年間4000万人を突破する見通しとなる中、一部の観光地では受け入れキャパシティを超える事態が常態化している。（全2回の第2回）【河嶌太郎／ジャーナリスト】＊＊＊【写真】ポップ