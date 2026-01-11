雷は極端な気象現象の1つであり、これまで地球、木星、土星で観測されています。一方、火星でも雷が発生する可能性が長年議論されてきましたが、これまで確実な観測例は存在していませんでした。アメリカ航空宇宙局（NASA）の火星探査車「パーサヴィアランス（Perseverance）」には録音用のマイクがあり、火星の2年間で30時間以上の音を記録しています。トゥールーズ大学のBaptiste Chide氏などの研究チームは、このうちの約28時間