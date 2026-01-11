◆海外サッカー イングランドFAカップ 3回戦 マクルズフィールド 2-1 クリスタル・パレス（日本時間10日、英・イングランド）“世界最古のカップ戦”と言われる英・イングランドの「FAカップ」。日本時間11日に3回戦が行われ、大会公式が“史上最大の番狂わせ”と報じた波乱が巻き起こりました。その一戦は、プレミアリーグ（イングランド1部）で日本代表・鎌田大地選手が所属するクリスタル・パレスと、“アマチュアリーグ”に相