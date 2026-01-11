コミックマーケットとは、日本にて開催される大規模な同人誌即売イベントのことだ。「コミケ」の名前を聞いたことはあっても内容を知らない国民は意外と多く、1回で平均約150〜180億円程度の経済効果をもたらすともいわれる、年2回の大きなお祭りだ。なぜ成人向け同人誌にドハマリするのか？コミケは、コスプレイヤーとカメラマン、アニメや漫画に明るい芸能人が集い、二次創作本だけが売られている場と思われがちだ。そして、同人