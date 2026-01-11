高市早苗首相が昨年１２月２９日、東京・赤坂の衆院議員宿舎から首相官邸に隣接する公邸に引っ越した。ＳＰが取り囲む中、車を降りて公邸に入る姿、いや、足元にＳＮＳは騒然となった。裸足に雪駄（せった）姿だったのだ。ネット上では雪駄のブランドが特定され、製造元には問い合わせが殺到。公式サイトでは翌日、感謝などをつづった文書を掲載するに至った。高市首相が履いていたのは、地元・奈良県の「ＤＥＳＩＧＮＳＥＴ