１１日の京都１Ｒ（ダート１８００メートル）でメイショウソウテン（牡３歳、栗東・鈴木孝）に騎乗した和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝が１コーナー付近で落馬し、競走を中止した。ジョッキーは担架で運ばれた。意識はあり、左腕と左足を痛めた模様。この後、３Ｒ以降７鞍で騎手変更となった。３Ｒスタープレイン（牡３歳、栗東・小栗）は吉村に乗り代わりと決まった。同騎手は昨年１２月に調教師試験に合格。２月末でジ