佐賀の大物牝馬が中央参戦だ。サキドリトッケンは通算8戦6勝、2着2回。地元での安定感は群を抜く。昨年6月デビュー戦2着後、2戦目で初勝利。続くJRA上級認定2着に敗れた後は重賞5連勝。素質が開花した。真島元師は「最初に入厩してきた時は小柄（440キロ前後）でおっとりした気性。そう目立つタイプではなかった」と当時を振り返る。前走花吹雪賞は後方待機策でじっくり構え、勝負どころから早めスパート。外々を回りながら豪