【競馬】フェブラリーステークス・G1（2月22日／東京競馬場・ダート1600メートル）【映像】外からごぼう抜き！ コスタノヴァが圧巻競馬で連覇達成今年最初のG1レース、フェブラリーステークスが22日（日）に東京競馬場で開催。昨年覇者で連覇を狙ったコスタノヴァ（牡6・木村）が今年も圧巻の競馬で勝利した。1番人気ダブルハートボンド（牝5、大久保）は3着に終わった。コスタノヴァ