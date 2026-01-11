「残価設定型住宅ローン」で金融機関の損失をカバーする保険制度令和7年度補正予算において、「残価設定型住宅ローン（以降、残価ローン）」の残価が当初の想定を下回った場合の金融機関の損失をカバーする保険制度が創設された。これで、残価ローンが本格的に普及する礎ができた。活用する方法を考えてみよう。まず、残価ローンとはどういうものか、理解しよう。その特徴は2つある。1つは「住宅の返済額の軽減」で、もう1つは